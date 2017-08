Il TOdays Festival arriva in città, stop alle bevande in vetro e lattine: tutti i divieti

TORINO - Ci siamo, Torino si prepara a ospitare un’altra edizione del TOdays Festival, una rassegna che quest’anno sarà sicuramente diversa dalle precedenti. Il motivo? L’ordinanza firmata dal Prefetto di Torino che vieta per tre giorni la vendita, l’utilizzo e la detenzione di bottiglie di vetro e lattine. Dopo i tragici fatti di piazza San Carlo, era lecito aspettarsi un simile provvedimento durante uno degli appuntamenti più apprezzati in città.

DIVIETI, QUANDO - Il Prefetto ha proibito la somministrazione, la vendita per asporto da parte degli esercizi pubblici (in sede fissa e ambulante) di alcolici e bevande in bottiglie di vetro e lattine. Anche i distributori automatici non erogheranno questi prodotti. C’è di più: anche il consumo e la detenzione di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine sarà vietato, così come l’abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori. I divieti entreranno in vigore dalle 15:00 di venerdì 25 agosto fino alle 06:00 di sabato 26 agosto, dalle 15:00 di sabato 26 agosto fino alle 06:00 di domenica 27 agosto e dalle ore 15:00 di domenica 27 agosto fino alle 2:00 di lunedì 28 agosto.

DIVIETI, DOVE - Non tutta la città ovviamente dovrà rispettare questi divieti, ma solamente la zona vicina al festival. Ecco le aree interessate dal provvedimento:

- corso Venezia, nel tratto compreso tra piazza Baldissera e via Gino Lisa

- via Sempione, nel tratto compreso tra via Lauro Rossi e Via Toscanini

- Parco Sempione Est, nell’area compresa tra via Sempione, via Toscanini, via Boccherini e Passante Ferroviario della linea Torino Milano

- via Boccherini, nel tratto compreso tra il civico 43 e corso Vercelli

- corso Vercelli, nel tratto compreso tra via Boccherini e corso Vigevano

- corso Vigevano, nel tratto compreso tra corso Vercelli e piazza Baldissera

LE ESENZIONI - L’unico caso in cui sarà possibile vendere bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine, riguarda il consumo sul posto, all’interno di un locale o di un dehors attrezzato. Va ricordato come siano comunque consentite la commercializzazione e la detenzione di bevande e alimenti in contenitori di plastica leggera o carta. La vigilanza sarà affidata agli agenti della polizia: i trasgressori saranno puniti ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale