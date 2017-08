Anziano trovato morto in casa dopo diversi giorni, l'odore del corpo in putrefazione divampa nel palazzo

TORINO - Aveva 70 anni Cesare, l'anziano pensionato residente in via Aosta 29, trovato morto nel pomeriggio di lunedì 21 agosto dai vigili del fuoco. Ad avvisare le forze dell'ordine sono stati i vicini dell'uomo, messi in allarme dal cattivo odore proveniente dall'appartamento di Cesare, al terzo piano.

CORPO - Pare che l'anziano vivesse solo in quell'alloggio del quartiere Aurora, con la sola compagnia del suo gatto, che all'arrivo dei vigili del fuoco è stato trovato al fianco del corpo morto del padrone. Una volta entrati nell'appartamento passando da una finestra, i vigili sono stati investiti da un'ondata di cattivo odore, data dal corpo dell'uomo che, probabilmente a causa delle temperature elevate del mese di agosto, si trovava in stato di avanzata putrefazione. Si ipotizza che il corpo sia rimasto inerme all'interno dell'appartamento, con porte e finestre chiuse, per circa cinque giorni, fino alla sera di lunedì quando è stato rimosso.