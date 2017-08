Attimi di tensione al mercato di corso Palestro, marocchino aggredito con spray al peperoncino 

TORINO - Era circa l'ora di pranzo di ieri, mercoledì 23 agosto, quando nell'affollato mercato di corso Palestro un uomo, senza particolari ragioni apparenti, ha preso di mira un cittadino marocchino di 33 anni e ha iniziato a insultarlo. Quest'ultimo era a lavoro per conto di un banco di fiori del mercato e si stava recando a fare delle consegne quando l'aggressore, mai visto prima, ha iniziato ad "attaccare briga", apostrofandolo con insulti di ogni sorta e accusandolo, pare, di aver rubato al cimitero i due mazzi di fiori che aveva con sé.

L'AGGRESSIONE - Difficile spiegare cosa sia passato per la testa dell'uomo, un italiano di 35 anni, che tutto d'un tratto ha estratto dalla tasca una bomboletta spray al peperoncino e l'ha diretta contro il marocchino impegnato nella consegna dei fiori. Alla vista della scena violenta sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine, in borghese sul posto per vigilare sulla sicurezza di venditori e clienti. L'aggressore, fermato poco distante in piazza Statuto e denunciato per lesioni aggravate, non ha fornito spiegazioni per quell'atto di violenza. Da quanro emerso fin ora, sembrerebbe che l'uomo soffra di problemi psichici.

LA VITTIMA - La vittima della violenta e ingiustificata aggressione si chiama Abdelazi Nadir, ma tutti al mercato lo conoscono come Ale Palestro. L'uomo, arrivato a Torino nel 2003, lavora attualmente per un banco di fiori del mercato di corso Palestro, da cui deriva il suo soprannome, più semplice da pronunciare per gli italiani. Nonostante lo spavento pare che Nadir non abbia riportato ferite gravi in seguito allo scontro di ieri.