«Caravaggio Experience»: visita alla spettacolare installazione alla scoperta del grande artista

TORINO - Una visita guidata all'imponente video installazione originale «Caravaggio Experience». Un viaggio nel tempo tra maxi schermi, musica e fragranze. L’opera del celebre artista Michelangelo Merisi è riproposta attraverso un approccio contemporaneo che utilizza un sofisticato sistema di multi-proiezioni a grandissime dimensioni, combinato con musiche suggestive e fragranze olfattive. Sabato 16 e domenica 24 settembre alle 15, sarà possibile vivere un'esperienza unica anche sul piano sensoriale attraverso una vera e propria immersione personale nell’arte del maestro del Seicento. Nei grandiosi spazi architettonici della Citroniera Juvarriana della Reggia di Venaria, va in scena lo spettacolo di proiezioni e musiche della durata complessiva di 50 minuti circa, in funzione contemporaneamente lungo tutto il percorso, senza interruzioni e a ciclo continuo, in cui sono evocate 58 opere del grande pittore. L’installazione ripercorre i temi dell’intera produzione caravaggesca: la luce, il naturalismo, la teatralità, la violenza; e termina con un viaggio ideale attraverso i luoghi di Caravaggio, seguendo cronologicamente le fasi principali della sua incredibile esperienza di vita. Per informazioni e prenotazioni Held Eventi: sms e Whatsapp 3490058792, staff@held-eventi.com.