Scippi violenti con un taglierino: preso il rapinatore che gettava le prostitute fuori dalle auto in corsa

TORINO - Si trova in carcere G. Manfredi, l’incubo delle prostitute. Il rapinatore seriale è stato fermato nella notte di Ferragosto, dopo l’ennesima rapina ai dannni di una donna a fine luglio in corso Traiano. L’uomo, un 44enne di Moncalieri, è stato rintracciato e bloccato dopo minuziose indagini condotte dal Commissariato Barriera Nizza, grazie anche alle testimonianze delle vittime.

IL MODUS OPERANDI - Armato di taglierino e di spray al peperoncino, simulando di essere interessato a una prestazione sessuale, il rapinatore convinceva le donne a salire in auto e dopo pochi metri metteva in atto la rapina: una volta prelevato la borsetta della donna, il 44enne apriva la porta del passeggero e scaraventava la prostituta sull’asfalto, con la macchina in moto.

LE RAPINE - La successiva perquisizione dell’autovettura ha permesso di rinvenire un taglierino e una bomboletta spray al peperoncino, che sono stati sequestrati. I poliziotti sono riusciti a trovare anche un cellulare, provento di una rapina avvenuta a marzo ai danni di una cittadina rumena di 26 anni: l’uomo infatti è stato riconosciuto come autore di altre tre rapine eseguite sempre con la stessa modalità. L’uomo, che aveva scontato un periodo agli arresti domiciliari terminato solo nel mese di dicembre 2016, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per le rapine commesse e si trova attualmente in carcere.