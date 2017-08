Sindaca in vacanza cambia pannolini in posti di fortuna: «A Torino agevolazioni ai locali con fasciatoi»

TORINO - La Sindaca torna in città si racconta in un post su Facebook. Oltre al lato umano, emerge la necessità di parlare di un dettaglio che ha accompagnato la famiglia di Appendino durante il viaggio estivo da Torino a Roma: la presenza lungo il percorso di fasciatoi per cambiare le piccola Sara: «Come tutte le famiglie ci siamo trovati quasi sempre a cambiare pannolini nelle situazioni più disparate», scrive Chiara Appendino, «su un tavolino, su due sedie affiancate, su una panca o su un divanetto, sempre perché nella stragrande maggioranza dei casi i servizi non erano dotati di fasciatoio È vero che alla fine si trova sempre un modo per arrangiarsi, ma la presenza più o meno diffusa di fasciatoi è uno degli indicatori con cui un Paese pensa alla maternità e alla cura dei più piccoli. Quindi, a rischio di essere retorica, anche al futuro».

BABY FRIENDLY - Centrale per l'amministrazione della sindaca Appendino la necessità di rendere la città più "baby friendly": con una delibera dell'assessore al Commercio, Alberto Sacco, è stata inserita proprio la presenza di fasciatoi come criterio di qualità per accedere a sconti sulle tariffe comunali per le nuove aperture dei locali di somministrazione. «Si tratta ovviamente di un piccolo passo ma crediamo che sia un segnale importante», spiega Appendino e conclude, «chissà che Sara e tutti i suoi coetanei un giorno, nelle loro città e nel loro Paese non possano cambiare pannolini in posti più agevoli e igienici rispetto a dove sono stati cambiati loro».