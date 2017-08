Scoppia un tubo in corso Francia: litri d'acqua si riversano in strada, evacuata una pizzeria

RIVOLI - Notte decisamente movimentata quella vissuta ieri a Rivoli, in corso Francia angolo via Bruere. Un tubo di un acquedotto è scoppiato, riversando in strada acqua e fango. E’ successo dopo le 22, in mezzo alla strada, proprio davanti a una pizzeria, la Bottega Flegrea. Il locale ha dovuto chiudere ed è stato evacuato, proprio a causa della potenza del getto che ne colpiva le vetrine.

LA PERDITA - In quel tratto stradale, tra l’altro, è presente un cantiere per il teleriscaldamento. Lo scoppio ha spaventato diverse persone in zona, soprattutto i clienti della pizzeria che sono usciti di corsa dal locale. Molti i curiosi che si sono riversati in strada, dove sono arrivati anche vigili del fuoco e polizia. La perdita è stata riparata dopo alcune ore, ma tantissimi litri d’acqua sono andati persi: non è la prima volta che in quella zona vengono eseguiti dei lavori, ma una cosa simile non era mai capitata prima.