Michele Bravi in concerto al Teatro della Concordia di Venaria Reale

TORINO - Dopo i sold out delle due anteprime a Milano e Firenze, in arrivo per l’autunno 2017 «Anime di Carta Tour – Nuove Pagine», la prima tournée di Michele Bravi, organizzata da Vivo Concerti. L'appuntamento torinese è al Teatro della Concordia di Venaria Reale il 19 novembre. «Aggiungere nuove pagine alle Anime di Carta significa non arrendersi alla voglia di trovare quella luce che ti attraversa e che ti permette di leggere cosa c’è scritto al di là del foglio – dichiara Michele – Il racconto di chi ha attaccato la propria vita alla vita di qualcun altro non è ancora finito e forse, solo ora, lo capisco fino in fondo, non finirà mai». A febbraio 2017 esce l’album «Anime di Carta» per Universal Music, debuttando alla prima posizione della classifica Fimi/Gfk. Il singolo «Il Diario degli Errori», classificato quarto alla 67ma edizione del Festival di Sanremo, conta ad oggi 6 milioni e mezzo di stream e il relativo videoclip su YouTube supera 23 milioni di visualizzazioni. Sull’onda del primo disco di platino con «Il Diario degli Errori» e il successo radiofonico del secondo singolo «Solo Per Un Po'», Michele, con il supporto strategico di Show Reel, si appresta a scrivere una nuova pagina con un tour che si preannuncia ricco di grandi sorprese ed emozioni.

Informazioni e Biglietti

Posto Unico €23 + €3,45 diritti di prevendita. Special Pre-show Experience: Posto Unico - € 50 + € 7,50 diritti di prevendita. Prevendite autorizzate: Ticketone www.ticketone.it, Vivaticket www.vivaticket.it. Per info: www.vivoconcerti.com, info@vivoconcerti.com, 02 3051502.