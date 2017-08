Nuovi sgomberi al parco Michelotti, allontanati 8 extracomunitari abusivi all'interno delle palazzine

TORINO - Nella giornata di ieri, giovedì 24 agosto, gli agenti della ex VIII Sezione Circoscrizionale San Salvario - Borgo Po, insieme ai colleghi del Nucleo Progetti e Servizi Mirati della polizia municipale, affiancati dal personale del settore Verde Pubblico della Città, sono nuovamente intervenuti al parco Michelotti, ex giardino zoologico della città. L'operazione mirava a controllare la zona degli edifici dell’ex zoo adiacenti a corso Casale, presi di mira da diverso tempo da alcuni individui senza fissa dimora che vi si sarebbero stabiliti abusivamente



ABUSIVISMO - Da tempo i cittadini segnalavano alle forze dell'ordine la presenza di alcune persone che erano solite introdursi nelle palazzine attraverso varchi creati nelle recinzioni. Durante l'operazione di ieri infatti sono state controllati e allontanati otto individui di provenienza extra comunitaria che si trovavano all'interno degli edifici. Tre di loro, essendo sprovvisti di documenti, sono stati accompagnati al Comando di via Bologna 74 per l’identificazione. Agli otto soggetti è stata contestata la violazione per ingresso abusivo in un pubblico edificio, il danneggiamento e il furto di energia elettrica. Una prima operazione, avvenuta il 18 agosto, aveva portato all'allontanamento di altre 10 persone.