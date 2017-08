Mistero Blue Air, cancellati tre voli internazionali in partenza da Torino?

TORINO - Mistero nei cieli di Torino o meglio, all’aeroporto Sandro Pertini di Caselle. Blue Air, la compagnia che più ha contribuito al rilancio dello scalo torinese, ha interrotto senza alcun preavviso e spiegazione la vendita di tre voli internazionali: Berlino, Malaga e Copenaghen. Comprare un biglietto per la capitale tedesca? E’ possibile fino al 29 settembre, poi più nulla. Chi volesse raggiungere la città spagnola può farlo entro il 25 ottobre, non oltre. Stesso discorso per la capitale danese. Il motivo? Sconosciuto, per il momento.

LE TRATTE SCOMPARSE - Le tratte in questione, inaugurate nella primavera del 2016, probabilmente non hanno ottenuto il successo sperato e potrebbero venire cancellate definitivamente con la programmazione delle tratte invernali. La fine della stagione estiva potrebbe dunque sancire la fine di questi voli. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, gli aerei rimarranno dunque fermi in pista: una brutta notizia per Caselle, che proprio qualche mese fa aveva festeggiato un record di passeggeri trainato soprattutto dai forti investimenti di Blue Air. Possibile dunque che la compagnia possa cambiare strategia, puntando su nuove città. Al momento non vi sono notizie ufficiali, ma nei prossimi mesi potrebbe essere proprio la compagnia a spiegare le scelte e a svelare le nuove eventuali strategie. Caselle al bivio: nuove rotte o ridimensionamento?