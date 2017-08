Incidente mortale sulla Torino - Milano, chilometri di code in autostrada

CHIVASSO - Erano circa le 15.30 di questo pomeriggio quando, sull'autostrada Torino-Milano, tra lo svincolo di Chivasso Centro e Chivasso Ovest (in direzione Torino), un automobilista ha perso il controllo della sua auto causando un incidente in cui egli stesso ha perso la vita. L'uomo viaggiava a bordo di un'Alfa 156. L'incidente ha provocato in breve tempo gravi disordini sulla strada e diversi chilometri di code. I tecnici Satap sono sul posto per gestire il traffico.

INCIDENTE - L'incidente è avvenuto in corrispondenza del ponte sull'Orco dove, stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'autista avrebbe urtato contro il guard rail di destra e poi, attraversando la strada, contro i new jersey di sinistra. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini della polizia stradale di Novara, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco con elisoccorso ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

AGGIORNAMENTO - Alle ore 18 l'uscita per Chivasso Centro in direzione Torino sembra essere ancora chiusa. Il traffico inizia a ridursi: le code, in principio di circa 5 chilometri si sarebbero ridotte a due chilomentri e mezzo. Identificata la vittima dell'incidente, si tratta di un cinquantenne residente a Montanaro, in provincia di Torino.