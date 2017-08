Meteo a Torino: weekend bollente in città, l'estate continua

TORINO - Si dovranno ricredere coloro che erano convinti che l'estate ormai fosse finita. Nel fine settimana del 26 e 27 agosto infatti torna a farsi sentire una nuova e altissima ondata di caldo. Le previsioni meteo confermano il quadro che si era delineato qualche giorno fa: sul Piemonte l'anticiclone africano sarà molto forte, lasciando spazio, solo sporadicamente, a qualche rovescio di pioggia sulle Alpi, durante la giornata di oggi, sabato 26 agosto.

CALDO - Per domenica 27 invece si prevedono correnti più asciutte e un cielo soleggiato anche ad alta quota. In pianura si avvertirà intenso disagio fisico, con massime che toccheranno i 35 gradi e, in qualche caso, anche superiori. I rischi per la salute, fanno sapere i tecnici dell'Arpa (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) durante il weekend arriveranno a livello di "allarme». Non si parla per il momento di "emergenza». Questa nuova ondata di caldo africano, dicono gli esperti, dovrebbe resistere almeno fino all'inizio di settembre.