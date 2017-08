Incidente mortale sulla provinciale, auto si schianta contro il muro della Mandria 

ROBASSOMERO - Incidente mortale questa notte, sabato 26 agosto, a Robassomero, sulla provinciale della Mandria. Erano circa le 2.20 quando la Fiat Punto Abarth di M. V. si è schiantata violentemente contro il muro della Mandria in via Lanzo, all'altezza di via Losa. Per l'uomo alla guida dell'auto, un quarantacinquenne di Vinovo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118 ma per l'uomo ormai era troppo tardi.

INCIDENTE - Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, i carabinieri sono attualmente a lavoro per fare chiarezza su quanto accaduto. Una prima ricostruzione dei fatti porterebbe i militari e ritenere che l'uomo, prima dell'impatto, stesse viaggiando a una velocità molto elevata. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo di M. V. dalle lamiere dell'auto