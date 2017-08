«Rapine in calo a San Salvario», in manette una banda di ladri nordafricani 

TORINO - E' incessante il lavoro dei carabinieri di Torino nel quartiere di San Salvario: in questi giorni, ad esempio, i militari hanno portato a termine numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di una banda di giovani nordafricani che si erano specializzati nelle rapine al parco del Valentino. I carabinieri della stazione di Torino San Salvario sono stati affiancati durante le operazioni dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia San Carlo.

ARRESTI - I militari stanno raccogliendo i frutti dell’estenuante lavoro fatto al parco del Valentino durante i lunghi mesi invernali. L'attività investigativa si è svolta attraverso l’analisi dei video delle telecamere di sorveglianza, servizi di osservazione e molte ore di pedinamenti. Dall’inizio dell’anno, sono già dieci gli arresti e i fermi di rapinatori extracomunitari nel quartiere. Tale attività si affianca ai quotidiani servizi disposti dalla Compagnia San Carlo per il contrasto dello smercio di stupefacenti. Ne è un esempio la recente operazione «Parco Sicuro», condotta attraverso la vigilanza fissa e dinamica del parco da parte dei militari, che ha prodotto numerosi arresti in flagranza di reato. Ulteriore indagini sono in corso per individuare i responsabili di alcune rapine commesse tutte con modalità simili. Dall’analisi dei dati, i militari hanno riscontrato che, da quando ha avuto inizio l’attività, il numero delle rapine da strada nel quartiere è diminuito.