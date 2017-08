Furto alla scuola Erich Giachino, arrestato ladro a passeggio con il cane

TORINO - La passeggiata serale in compagnia del suo cane era solo un escamotage per dissimulare, agli occhi dei passanti, le sue vere intenzioni: intrudursi nella scuola "Erich Giachino" di via Campobasso. Lo stratagemma però non ha funzionato e l’uomo, un italiano di 29 anni con precedenti a carico, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante per tentato furto.

FURTO - Era da poco passata l’una e trenta della notte quando il giovane si è introdotto, attraverso una finestra al piano terreno, nei locali della scuola di via Campobasso. Un testimone ha notato il comportamento sospetto dell’uomo con il cane a ha subito chiamato la polizia. Gli agenti intervenuti hanno quindi fermato il ventinovenne dopo che si era allontanato dalla scuola, mentre era a spasso con il cane come in una normale passeggiata. L'uomo è stato anche denunciato per porto abusivo di armi e per il possesso ingiustificato di strumenti di effrazione. Durante la perquisizione infatti gli agenti hanno trovato un pugnale, un paio di forbici e un martelletto frangi-vetro.