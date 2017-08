Attimi di paura al parco della Pellerina, signora cade in acqua e viene inghiottita dalla Dora

TORINO - Stava passeggiando tranquillamente per il parco della Pellerina quando, probabilmente, si è avvicinata troppo alla riva del fiume ed è finita inghiottita dalle acque della Dora. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 26 agosto, a una signora di 53 anni, residente a Torino in via Pietro Cossa. I primi a dare l'allarme sono stati alcuni passanti dopo aver sentito le grida della donna provenire dall'acqua. La signora è stata tratta in salvo dagli agenti della IV Sezione Circoscrizionale San Donato/Parella in servizio nel parco.

INCIDENTE - La cinquantatrenne è stata visitata sul posto da un medico di passaggio ed è in seguito stata trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale Maria Vittoria. Qui, prima di dimetterla, gli operatori hanno accertato la gravità di un colpo alla testa subito scivolando in acqua in seguito alla caduta.