Scippa il cellulare a un anziano sul bus, ladro inseguito e arrestato in centro

TORINO - Furto, inseguimento e arresto. Pomeriggio movimentato in pieno centro, dopo che un cittadino marocchino di 48 anni ha scippato il cellulare a un anziano signore, passeggero del bus numero 11, e ha provato inutilmente a far perdere le proprie tracce. Un piano non riuscito, perché il malvivente è stato inseguito e arrestato dagli agenti del Nucleo Progetti e Servizi Mirati della polizia municipale.

INSEGUIMENTO E ARRESTO - Il furto, come dicevamo, è avvenuto sul bus numero 11. Una volta prelevato con destrezza il telefonino dal taschino dell’anziano signore, il ladro è sceso ed è scappato a piedi. L’uomo è stato inseguito, bloccato in via Santa Chiara angolo via Sant’Agostino e accompagnato per l’identificazione al comando di via Bologna: al termine della stesura degli atti è emerso come lo stesso fosse stato arrestato già lo scorso marzo per l’analogo reato. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.