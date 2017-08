Terrorismo, polemiche per le barriere in centro: «Brutte, si trovi qualcosa di consono»

TORINO - Le barriere della discordia. Si potrebbero tranquillamente chiamare così gli ostacoli installati tra piazza Cln e piazza San Carlo, ostacoli che impediscono a qualsiasi furgone o camion di accedere alla piazza. Misure antiterrorismo necessarie, ma che non sono state apprezzate particolarmente. Sì, perché se le fioriere hanno raccolto pareri tendenzialmente favorevoli, le barriere in cemento bianche e rosse stonano con la bellezza del centro torinese.

LA POLEMICA - «Esistono cose necessarie e obbligatoriamente brutte ma non è detto che per forza tutte le cose necessarie lo debbano essere. Alle volte basterebbe poco, solo un po' di attenzione in più» è il commento di Stefano Lo Russo, capogruppo del Partito Democratico. La richiesta di Lo Russo è precisa: la sindaca si prenda a cuore il problema e renda esteticamente adatte le barriere della discordia. I lavori, iniziati con i sopralluoghi di giovedì, sono stati ultimati proprio sabato. Un provvedimento necessario, soprattutto dopo l’attentato avvenuto a Barcellona, sulle Rambla.

IL PROVVEDIMENTO - Dal Comune l’impegno per mettere in sicurezza il centro cittadino è stato massimo e le protezioni sono state installate in tempi brevi. L’obiettivo? Quello di garantire la sicurezza, senza però creare disagi a residenti, commercianti della zona e turisti. Insomma, barriere capaci di proteggere senza però dare troppo nell’occhio. Se le fioriere sembrano aver raggiunto tale scopo, lo stesso non si può dire delle barriere tra piazza Cln e piazza San Carlo. Il Comune deciderà di modificarle o rimarrà tutto così?