Strisce blu e Ztl, da oggi tornano attive sosta a pagamento e telecamere

TORINO - Brutte notizie per gli automobilisti che si erano abituati a recarsi in centro e in tutte le zone coperte da strisce blu senza pagare il parcheggio: dopo la sospensione estiva, la sosta a pagamento tornerà attiva a partire da oggi, lunedì 28 agosto. La giornata di oggi, per molti sancisce la fine delle vacanze e il ritorno alla normalità: ecco perché anche la Ztl tornerà attiva.

LE NOVITA’ - Telecamere attive dunque nella Ztl Centrale e obbligo di pagare il parcheggio in tutte le zone coperte dalle strisce blu, ma le novità non sono finite qui: anche gli abbonamenti Gtt acquistati per il mese di settembre potranno essere già utilizzati a partire da oggi. Capitolo strisce blu: la giornata odierna vedrà l’inizio della tracciatura delle strisce per la sosta a pagamento nella «sottozona E», in Circoscrizione 7, con Gtt che provvederà alla possa della segnaletica verticale e dei parametri.