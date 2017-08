Meteo a Torino: ultimi giorni di caldo, poi la pioggia spazzerà via l’estate

TORINO - «L’estate sta finendo e un anno se ne va» cantavano i Righeira. A fine agosto le previsioni meteo a Torino parlano chiaro: sono gli ultimi giorni d’estate, con temperature in aumento, poi il caldo e il sole lasceranno spazio a piogge e temperature decisamente più basse.

LE PREVISIONI - Secondo le previsioni del tempo, fino a giovedì avremo un tempo variabile con temperature capaci di spingersi fino a 32-33 gradi. La situazione è però destinata a cambiare: a partire da venerdì infatti, piogge e temporali arriveranno in città, spazzando via gli ultimi rimasugli d’estate. In pochi giorni si passerà quindi dai 33 gradi di giovedì ai 23 di venerdì. Uno sbalzo importante, di circa 10 gradi. Questa condizione meteorologica durerà per tutta la prossima settimana, una sorta di autunno in anticipo.