Espulsa dal Paese banda che terrorizzava San Salvario, la gang è in volo verso Il Cairo 

TORINO - I cinque cittadini egiziani nei cui confronti è stato adottato il decreto straordinario di espulsione come misura di prevenzione personale hanno lasciato il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino dove erano stati trattenuti a Ferragosto. Dopo aver ottenuto i nulla osta per i vari procedimenti penali a loro carico, quattro dei cinque uomini che componevano la gang sono stati espulsi dal Paese.

ESPULSIONE - I quattro criminali della banda che nei mesi scorsi aveva terrorizzato San Salvario sono stati rimpatriati in Egitto, scortati su due diversi voli per Il Cairo dal personale specializzato dell’Ufficio Immigrazione e della 1^ Zona Polizia di Frontiera, che li ha consegnati alle autorità di polizia egiziane. La veloce procedura di rimpatrio, esauritasi tra il 22 e il 25 agosto scorsi, ha completato l’attività di contrasto al fenomeno dei reati predatori attuata dalla Polizia di Stato nei confronti del gruppo di stranieri individuato e che agiva nella zona del Parco del Valentino. Per i quattro è scattato inoltre il divieto di rientrare nel territorio nazionale per tre anni. In caso di trasgressione verranno arrestati e puniti con la reclusione da uno a quattro anni, per poi essere nuovamente espulsi con accompagnamento immediato alla frontiera.

CARCERE - Il quinto cittadino egiziano è stato invece trasferito in carcere poiché colpito da una misura di custodia cautelare per le numerose rapine compiute. Dopo che si saranno esaurite le esigenze di carattere penale, l'uomo tornerà al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino per essere affidato all’Ufficio Immigrazione che si occuperà del rimpatrio nel paese di origine.