Gianni Morandi arriva a Torino, è corsa ai biglietti per lo show dell'inarrestabile cantautore

TORINO - Dopo averlo sentito duettare con Rovazzi durante l'estate, i fan dell'inarrestabile cantautore si tengano pronti per la nuova tournée di Gianni Morandi, al via il 24 febbraio 2018 a Rimini, con tappa al Pala Alpitour di Torino il 3 marzo. "D'amore d'autore" è il titolo del nuovo tour e deriva dal 40/o album di Morandi, in uscita su iTunes. Dopo 53 milioni di copie vendute in carriera e a quattro anni dal suo ultimo album, "Bisogna vivere", il mitico Gianni torna con un nuovo disco di inediti d'autore, in cui sceglie di interpretare brani che hanno come filo conduttore l'amore. Inutile dire che l'inarrestabile cantautore italiano riserva al suo pubblico ancora tante sorprese.

BIGLIETTI - È possibile acquistare i biglietti dalle 16 di questo pomeriggio, lunedì 28 agosto, fino alle 15 di domani, attraverso la pagina Facebook ufficiale di Morandi. Sul circuitowww.ticketone.it invece i biglietti saranno disponibili dalle ore 16 di domani, martedì 29 agosto. Infine i biglietti arriveranno presso i punti vendita e le prevendite abituali dalle ore 16 del 1 settembre. «Sarà una bella occasione per incontrarci» scrive Gianni Morandi sulla sua pagina Facebook