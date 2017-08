Dall'automobile agli ospedali: al Mauriziano arriva l'efficientissimo modello Toyota

TORINO - Maggiore efficienza organizzativa, riduzione del carico di lavoro, incremento del numero degli interventi con riduzione dei costi e, cosa non da poco, progressiva eliminazione delle liste d'attesa. Come? Con un progetto che, dal campo dell'automotive in Giappone, arriva direttamente all'ospedale Mauriziano di Torino: il Lean Healthcare. Nato nel dopoguerra nel settore dell'automobile (Toyota Production System), il Lean Management importato a Torino intende creare prodotti e servizi con maggiore qualità anche in ambito sanitario.

MAURIZIANO - «La riduzione delle liste d'attesa è l'obiettivo fondamentale che la Regione Piemonte ha assegnato a tutte le aziende sanitarie», ha commentato l'assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta, «più produzione, più interventi, più assistenza, meno burocrazia. La strada è lunga, ma i segnali cominciano ad arrivare». Il Lean Management ha dato, e sta dando, ottimi risultati in tutti i settori industriali e ora verrà applicato anche alla Pubblica Amministrazione e, in particolare, alla Sanità. L'ospedale Mauriziano coinvolgerà all'inizio due équipe professionali di elevata esperienza e competenza, l'Ortopedia-Traumatologia e la Chirurgia Generale. Sono già partiti i primi corsi workshop per il personale. Tutto ciò potrà consentire a intere équipe di definire un percorso di miglioramento continuo e consapevole dei processi clinico-assistenziali.