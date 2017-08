Preso mentre passeggia in corso Moncalieri: in manette il pusher degli ovuli «Super Polline»

TORINO - Una passeggiata in pieno giorno è risultata fatale al pusher degli ovuli «Super Polline», un giovane di 22 anni, fermato per un controllo dai carabinieri della stazione Barriera Piacenza. Il ragazzo, residente a Torino, è stato fermato intorno alle 16:20: addosso aveva della droga. La successiva perquisizione presso il suo domicilio ha permesso ai militari di rinvenire 11 ovuli contenenti hashish, per un totale di 108.20 grammi e 410 euro in contanti, il provento dell’attività di spaccio. Il pusher è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.