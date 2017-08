Via Luini si prepara all’Expo 2017: «Per un giorno la nostra via sarà il centro città»

TORINO - Per un giorno, via Luini si trasformerà nel centro città di Torino. Questa è almeno la grande ambizione degli organizzatori di Expo 2017 via Luini, una manifestazioni che in un primo momento potrebbe essere considerata una semplice festa di via ma in realtà è molto di più. L’appuntamento è fissato per domenica 10 settembre, quando commercianti e residenti daranno vita a una festa unica nel suo genere.

L’INIZIATIVA - «Vogliamo mettere in scena un evento culturale, sportivo, solidaristico, musicale, enogastronomico e turistico», hanno dichiarato gli organizzatori dell’iniziativa. «Con «Expo 2017 Via Luini» la nostra via diventerà per un giorno il centro della città». La festa, oltre che un momento conviviale, vuole anche lanciare un messaggio, quello della ricerca del piacere di conoscersi, un concetto che va oltre ogni tipo di confine. Ecco perché durante Expo 2017 via Luini sono state programmate una serie di conoscenze intercolturali provenienti dall’Italia, dall’Europa, dall’Africa e dal Sudamerica, per una via di tutti, aperta a tutti. L’iniziativa è svolta in collaborazione con FederEventi Piemonte.

LE REALTA’ PRESENTI - Di seguito l’elenco delle realtà culturali, sportive e del volontariato che hanno già confermato la partecipazione a questa speciale edizione dell’Expo:

- Centro Culturale Dar Al Hikma

- Alfa Teatro Torino di Marco Grilli

- Retina Italia Onlus

- Gruppo Abele

- Associazione Il Ponte

- Associazione Culturale Lumina

- Associazione Donne e Futuro Onlus

- A.S.D. Associazione Vittoria Pattinatori

- Associazione Sportiva A.S.D. Campo Luini

- Cooperativa Biosfera Onlus S.C.S.

- Cooperativa Culturale Peruviana

- Compassion Italia Onlus

- 2017 European Speeddown Championship - Viù