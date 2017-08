Tappezza il bar di telecamere non autorizzate, il locale diventa un set del «Grande Fratello»

TORINO - Diciassette telecamere nascoste all’interno di un locale, due monitor posizionati all’interno dello stesso e occhi elettronici ovunque: negli angoli delle stanze, dentro qualsiasi tipo di oggetto. Sembrava di stare all’interno del set del Grande Fratello, in realtà era quello che accadeva ogni giorno all’interno di un bar di Porta Palazzo, dove clienti e dipendenti erano sorvegliati 24 ore su 24 da diciassette telecamere.

LE TELECAMERE - Il problema è che nessuna di questa era stata autorizzata. La Guardia di Finanza, in visita al locale di un’imprenditrice cinese di 35 anni per un normale controllo, ha scoperto e individuato gli occhi elettronici che vigilavano su tutti i presenti: la donna, titolare del negozio controllato, si è resa responsabile dell’installazione di un impianto di videoripresa non autorizzato. I dipendenti però, non avevano mai sottoscritto il consenso informato sulla privacy e i clienti non erano informati della presenza di telecamere da nessun cartello segnaletico. Per questo motivo, l’impianto è stato sottoposto a sequestro e la titolare denunciata: a breve dovrà regolarizzare l’impianto, chiedendo le necessarie autorizzazioni. Come se non bastasse, a carico della donna, penderanno contestazioni di carattere amministrativo.