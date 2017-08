Animali scomparsi? Una squadra di investigatori sbarca a Torino per ritrovarli

TORINO - Si fanno chiamare "Pet Detective", come i loro colleghi americani e hanno un solo obiettivo: ritrovare gli animali scomparsi. Questo particolarissimo progetto è stato importato in Italia da un giovane bergamasco, Andrea Granelli, di professione cinofilo che, dopo aver seguito alcuni corsi in America, dove è nato il progetto, ha deciso di sperimentare le pratiche investigative per ritrovare gli animali scomparsi anche in Italia. I Pet Detective dispongono attualmente di un avamposto nel basso Piemonte e, prossimamente, una squadra arriverà anche a Torino.

INDAGINI - Quelle messe in atto dagli investigatori dell'associazione sono vere e proprie operazioni di ricerca di stampo poliziesco, finalizzate a ritrovare gli amici a quattro zampe che si sono allontanati da casa. Il primo passo, spiegano i Pet Detective, è quello di compilare un questionario on line in cui i padroni forniscono agli investigatori una sorta di identikit dell'animale, una sua foto e informazioni circa le sue abitudini, il suo temperamento e il luogo della scomparsa.

RICERCA - Dopodiché scatta la ricerca (a pagamento) dell'animale che, nell'82% dei casi, porta al ritrovamento entro 5 giorni dalla scomparsa. Inizialmente i Pet Detective circoscrivono l'area entro cui lo scomparso è stato visto l'ultima volta, dopodiché posizionano delle esche, utilizzando il cibo preferito dell'animale, fondamentale per queste operazioni è il coinvolgimento del padrone. La zona viene quindi monitorata con telecamere a infrarossi e, non appena l'animale si avvicina si interviene. La ricerca è capillare e tiene conto, come ogni operazione investigativa, di tutte le possibili piste che possano riportare a casa lo scomparso.