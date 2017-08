Torino - Modane, da settembre nuovi collegamenti diretti 

TORINO - Trenitalia e Rfi nelle scorse settimane hanno effettuato i test per verificarne la fattibilità tecnica dell'operazione di collegamento tra le due città ed ecco i risultati: dal 10 settembre, la domenica, partiranno i nuovi treni diretti da Torino Porta Nuova a Modane. Saranno sette, le nuove coppie di corse con cadenzamento biorario. Questa sperimentazione sarà inoltre funzionale alla valutazione di un ulteriore potenziamento del servizio.

MODANE - Sarà dunque possibile, da Torino, raggiungere Modane via Bardonecchia (e viceversa), senza cambiare treno. Le fermate intermedie saranno nelle stazioni di Grugliasco, Collegno, Alpignano, Rosta, Avigliana S. Antonino Vaie, Bussoleno, P.C. Meana, Chiomonte, Salbertrand, Oulx Ce.Cl.Ses., Beaulard, Bardonecchia. «Un risultato importante», ha sottolineato l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco, «ottenuto anche grazie al lavoro dei consiglieri di maggioranza che lo hanno fortemente voluto, segno di attenzione della Regione per questa linea interessata dai lavori per la realizzazione dell'Alta Velocità».