Sorpreso a coltivare marijuana sul balcone di casa, arrestato spacciatore in via Sansovino

TORINO - Gli agenti dei Commissariati di polizia di «Madonna di Campagna» e «Barriera Milano» hanno arrestato un cittadino italiano di 48 anni, pluripregiudicato, sorpreso con una piantina di marijuana sul balcone di casa in via Sansovino. A notarla è stato un poliziotto durante un normale servizio, ma questa non era che l’inizio. L’uomo infatti a casa aveva, tra le altre cose, un bilancino di precisione, un taccuino con la lista clienti, due tavolette di hashish, diverso materiale per il confezionamento della droga, un coltello con lama annerita ed evidenti tracce di stupefacente. Il tutto è stato sequestrato, compresa la piantina di marijuana alta non più di 80 centimetri. Per il quarantaseienne non poteva che scattare l’arresto per detenzione e spaccio di droga.