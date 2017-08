Tragedia sulla provinciale a Orbassano, anziano travolto da un'auto muore sul colpo 

TORINO - Erano circa le 11 di questa mattina, mercoledì 30 agosto, quando un anziano di 85 anni stava attraversando la strada ed è stato travolto da un'automobile. E' successo sulla provinciale 6 di Orbassano, di fronte a un Bingo. L'auto che lo ha investito, una Opel Agila guidata da un giovane di 31 anni, torinese, era diretta a Rivalta e il conducente si è subito fermato per soccorre l'anziano a terra.



INCIDENTE - Stando a una prima ricostruzione dei fatti l'uomo, investito mentre stava attraversando la strada, è finito sul cofano dell'auto e poi sul parabrezza. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118 ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo, l'ottantacinquenne è morto sul colpo. La polizia municipale di Orbassano è a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Fondamentale per le indagini il racconto di una benzinaio che ha assistito a tutta la scena.