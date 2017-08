Previsioni meteo a Torino, in arrivo forti temporali. Arpa avverte: «Allerta gialla»

TORINO - Fine dell’estate. La giornata di domani, giovedì 31 agosto, sancirà la fine dell’estate meteorologica. A comunicarlo è l’Arpa Piemonte che ha emesso un bollettino meteorologico che prevede l’arrivo di forti temporali su tutto il Piemonte e a Torino, tanto da emettere un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico.

LE PREVISIONI METEO - Le piogge cadranno in abbondanza soprattutto la sera, ma già al mattino potrebbero esserci dei rovesci. Una situazione che proseguirà anche venerdì e che porterà ovviamente a un brusco abbassamento delle temperature: dimenticate quindi i 30 gradi, per il fine settimana e per i prossimi giorni, difficilmente il termometro supererà i 25 gradi. Il picco negativo dovrebbe registrarsi martedì prossimo, con 19 gradi di massima. Il motivo di questo cambio di tempo? Una saccatura atlantica, attualmente localizzata in Francia. L’afflusso di aria fredda instabile causerà temporali che in montagna potrebbero addirittura provocare frane e allagamenti. La saccatura non si allontanerà prima di domenica. Insomma, per tirare fuori i cappotti c’è tempo ma è meglio uscire di casa con una felpa e un ombrello a portata di mano. Temporali e freddo in arrivo, l’estate meteorologica è finita.