Grave incidente di fronte alla Tesoriera, si schianta per evitare un cagnolino a passeggio

TORINO - Ha cercato di evitare un cagnolino, che stava passeggiando al guinzaglio tra le macchine in sosta tra il viale e il controviale, sterzando all’improvviso ed è finita contro un’autovettura che stava viaggiando nella stessa direzione di marcia nella corsia di sinistra. Nel tardo pomeriggio di ieri si è rischiata la tragedia in corso Francia, di fronte al parco della Tesoriera. Alla fine il bilancio è di due persone ferite e trasportate in ospedale, oltre a danni materiali molto evidenti, ma questo poteva essere ben peggiore.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE - E’ successo tutto alle 18.45 circa: una Fiat Panda rossa, guidata da una ragazza, sta percorrendo corso Francia nel viale centrale da piazza Rivoli e piazza Massaua quando cambia improvvisamente corsia che, in quel momento, non è libera ma c’è un’Audi A5 che sta sopraggiungendo. Lo scontro è inevitabile e molto violento. La causa della sterzata, a detta di molti testimoni, sarebbe stata la paura della guidatrice nel vedere un cagnolino al guinzaglio troppo vicino alla carreggiata e il timore che questo potesse correre in mezzo alla strada. «Ha girato il volante all’improvviso e me la sono trovata addosso», dice il proprietario dell’Audi A5 rimasto sconvolto da quanto accaduto, «non so se la ragazza abbia avuto paura o se il cane sia sceso in carreggiata, ma sono stato agganciato in un attimo e i danni alla vettura sono testimoni di quanto avvenuto».

DUE FERITI - Sia la conducente, una ragazza sulla trentina d’anni, che il fratello che viaggiava con lei hanno avuto bisogno di essere trasportati al pronto soccorso. Non sono gravi, ma a entrambi è stato immobilizzato il collo. Di loro si sono presi cura la Croce Rossa e la Croce Verde, accorsi sul posto prima che arrivassero anche gli agenti della polizia municipale per verbalizzare quanto è accaduto. Inevitabile che il traffico di corso Francia abbia subito dei rallentamenti, con le vetture costrette a passare tra le due corsie opposte di marcia.

L'incidente di corso Francia (© Diario di Torino)

L'incidente di corso Francia (© Diario di Torino)

L'incidente di corso Francia (© Diario di Torino)

L'incidente di corso Francia (© Diario di Torino)