Pistola nascosta tra i fogli di giornale, scoperto il trucco di un 50enne tunisino

TORINO - L’uomo, un cittadino tunisino di 50 anni, è stato notato dagli agenti del commissariato Barriera Milano poichè, più volte, è stato visto entrare e uscire da uno stabile in corso Novara, angolo corso Giulio Cesare e in via Ghedini. I poliziotti lo hanno dunque fermato per un controllo e in quel momento hanno scoperto, all’interno di un locale in suo uso, una pistola a tamburo.

PISTOLA - Il tunisino era già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali e, a suo carico, gravava un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Torino per spaccio di sostanza stupefacente. L'arma, una Olympic calibro 38 con matricola abrasa, era stata avvolta in un foglio di giornale e nascosta in un intercapedine del muro di una cantina.