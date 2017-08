Taglio del nastro per un nuovo Lidl in strada Altessano, è il quattordicesimo a Torino

TORINO - Questa mattina in strada Altessano è stato inaugurato il quattordicesimo punto vendita in città della nota catena di supermercati Lidl. Il taglio del nastro all’interno del quartiere Vallette, a poca distanza dallo Juventus Stadium, è stato effettuato dall’assessore al Commercio del Comune di Torino Alberto Sacco in rappresentanza della Giunta della sindaca Chiara Appendino.

IL NUOVO SUPERMERCATO - Il nuovo punto vendita della società tedesca sarà aperto con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 08 alle 22, mentre la domenica dalle 08 alle 21. Molto ampio il parcheggio, con oltre 250 posti auto. Il supermercato si articola su una superficie di circa 1.400 mq e presenta ampie vetrate che amplificano la luminosità naturale. La struttura è inoltre provvista di un impianto fotovoltaico da 38 kW e di un tetto a giardino. «Sugli scaffali c’è un ampio assortimento di 2mila prodotti per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti», hanno evidenziato dalla Lidl.

NUOVI POSTI DI LAVORO - Il nuovo supermercato ha portato alla creazione di 12 nuovi posti di lavoro nella grande distribuzione. A oggi tra Torino e provincia sono presenti 35 punti vendita con quasi 800 dipendenti, per un totale di una settantina di supermercati in Piemonte.