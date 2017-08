In manette l'uomo che terrorizza l'Anagrafe di Torino, tre aggressioni in un mese

TORINO - È stato arrestato questa mattina, giovedì 30 agosto, dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Torino l'uomo che martedì scorso ha aggredito gli operatori dell'Anagrafe centrale di Torino, in via della Consolata. Si chiama Bance Haro, ha 29 anni ed è originario del Burkina Faso. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine come persona molesta, ha iniziato a urlare contro i dipendenti dell'ufficio perché non potevano duplicargli la carta d'identità e si è poi scagliato contro i militari per evitare l'identificazione. Un copione già visto che si ripetuto, sempre uguale, per la terza volta di fila nel mese di agosto.

AGGRESSIONI - Giovedì 17 e 21 agosto Bance aveva già minacciato alcune impiegate dell'Anagrafe del Lingotto, in corso Corsica. In quell'occasione, per riportare l'ordine, erano dovuti intervenire gli agenti della polizia municipale e l'Anagrafe, come segno di protesta, il giorno seguente era rimasta chiusa. In entrambi i casi l'uomo aveva richiesto un documento che non poteva ottenere e, al rifiuto degli impiegati, aveva iniziato a insultarli, bloccando lo sportello, tra le proteste degli altri cittadini in coda.