Musei gratis a Torino domenica 3 settembre: le strutture che aderiscono all’iniziativa

TORINO - Buone notizie per gli amanti dell’arte e della cultura: domenica 3 settembre 2017 i Musei Reali di Torino saranno visitabili gratuitamente, come voluto nella norma del decreto Franceschini, che stabilisce come ogni prima domenica del mese non si paghi per visitare i monumenti, musei, gallerie, parchi e scavi archeologici dello stato. #DomenicaalMuseo consentirà ai torinesi e ai tanti turisti attesi in città per una delle ultime domeniche estive di apprezzare i capolavori custoditi nei musei statali della città. In arrivo una giornata all’insegna dell’arte e della cultura quindi.

I MUSEI GRATIS - Ecco le strutture visitabili gratuitamente a Torino:

- Musei Reali: biglietteria unica presso Palazzo Reale, piazzetta Reale 1 - orario 9.00/18.00

Per sapere come raggiungere i musei consulta la sezione La tua visita



- Armeria Reale: ore 9.00/19.00 (ultimo ingresso ore 18.00), piazza Castello 191 - tel. 011543889



- Galleria Sabauda: ore 9.00/19.00 (ultimo ingresso ore 18.00), via XX Settembre, 86 - tel. 0115641729 - 0115641731



- Museo di Antichità (Archeologico): ore 9.00/19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). La domenica è visitabile solo la Manica Nuova con l’esposizione Archeologia a Torino, piazzetta Reale 1 - piazza Castello - tel. 0115212251 - 0115211106



- Palazzo Reale: ore 9.00/19.00 (ultimo ingresso ore 18.00), piazzetta Reale 1 - piazza Castello - tel. 0114361455

- Giardini Reali: ore 09.00/19.00, ingresso dal Palazzo Reale

ingresso gratuito anche negli altri giorni.

- Palazzo Carignano: ore 10.00/18.00, via Accademia delle Scienze 5 - tel. 0115641733

(N.B. l'ingresso al Museo del Risorgimento di Palazzo Carignano non è compreso)

- Villa della Regina: ore 10.00/18.00 (ultimo ingresso ore 17.00), strada Comunale Santa Margherita 79 - tel. 0118194484

Nei normali giorni di visita, l'ingresso alla Villa della Regina è a pagamento