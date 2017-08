Giovane madre muore sull’A6, ferita la figlia di 10 anni: «Aiutateci a rintracciare un ragazzo»

SAVONA - Un drammatico incidente si è verificato sull’autostrada A6 Savona-Torino: un’auto, nel tentativo di superare un camion si è ribaltata nella carreggiata. Uno schianto fatale, costato la vita a una donna cuneese di 32 anni. Nell’incidente sono rimasti feriti anche il marito della vittima (un carabiniere alla guida dell’auto) e la figlia della coppia, una bimba di 10 anni: papà e figlia sono stati ricoverati in ospedale, entrambi non risultano in pericolo di vita.

L’INCIDENTE - Veronica Moretto, questo il nome della giovane mamma, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Inutili i soccorsi: la donna, commessa in un negozio Rifle, è morta sul colpo. Antonio Martiello, carabiniere di 31 anni, è stato invece trasportato presso l’ospedale San Paolo di Savona: le sue condizioni non preoccupano i medici. Paura anche per la figlia della coppia. La bimba, di soli 10 anni, è rimasta intrappolata nell’auto e per liberarla sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova. Una volta liberata, la piccola è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Gaslini di Genova.

L’APPELLO - Stando a una prima ricostruzione, l’Alfa Romeo 159 avrebbe provato a superare un camion cisterna: probabilmente lo spostamento d’aria e una velocità sostenuta hanno fatto perdere il controllo del mezzo a Antonio Martiello. L’incidente è avvenuto all’altezza del viadotto Vallona, nel tratto fra le montagne che inizia con una lunga curva a destra. Michele Moretto, fratello della vittima, ha lanciato un appello su Facebook: «Aiutatemi a rintracciare un ragazzo, si chiama Simone M. di Grugliasco. Lui ha visto. Devo sapere com’è andata, com’è morta mia sorella». In corso le indagini della polizia stradale.