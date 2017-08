Carro attrezzi a folle velocità in corso Lecce, 130km/h per raggiungere un incidente 

TORINO - Nella notte tra mercoledì e giovedì, gli agenti del Nucleo sequestri e rimozioni della polizia municipale, insieme ai colleghi del Nucleo mobile, hanno disposto diversi controlli della velocità delle auto tra le principali strade di Torino, dedicando particolare attenzione al comportamento carri attrezzi. Pare che questi infatti sfreccino a folle velocità per raggiungere i luoghi degli incidente, operazione ovviamente pericolosa.

VELOCITA' - In due giorni sono stati multati tre mezzi in totale, tutti sorpresi a superare di molto i limiti di velocità consentiti. Il più pericoloso viaggiava a 130 chilometri orari su corso Legge ed è stato fermato nella serata di ieri mercoledì 30 agosto dai vigili urbani. Pare che il mezzo abbia ignorato i limiti di velocità per raggiungere nel minor tempo possibile un incidente verificatosi all'incrocio di corso Regina Margherita. Oltre alle violazioni dei limiti di velocità si registrano anche altre infrazioni del codice della strada, quali ad esempio il rispetto dei semafori.