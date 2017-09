Moto contro furgone, ragazzo di 16 anni trasportato in elisoccorso al Cto

TORINO - Un ragazzo di 16 anni è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cto con un sospetto trauma cranico nel pomeriggio di ieri in seguito a un incidente stradale avvenuto a Caselette, in provincia di Torino. Il giovane era in sella a una moto da cross quando, intorno alle 15.30, si è schiantato contro un furgone sulla strada Romana. Sul posto è intervento il 118 e i carabinieri di Alpignano, i quali stanno provando a ricostruire la dinamica di quanto accaduto, anche se al momento sono ancora in corso gli accertamenti. Pare che il sedicenne stesse percorrendo una strada sterrata laterale e, immettendosi nella carreggiata, ci sia stato lo scontro con il mezzo.