Bambino di 5 anni investito mentre attraversa la strada, è grave al Regina Margherita

TORINO - E' arrivato all'ospedale Regina Margherita di Torino in condizioni molto gravi dopo essere stato investito mentre attraversava la strada. Si tratta di un bambino di soli 5 anni e l'incidente è avvenuto ad Andonno, frazione del Comune montano di Valdieri, in Valle Stura, nel Cuneese. Il piccolo era in compagnia della famiglia e sulla dinamica esatta dello scontro sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

REGINA MARGHERITA - L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 22, poco dopo le 11.40. Il bambino è stato travolto da un'auto, alla guida della quale si trovava una donna, residente a Borgo San Dalmazzo, alle porte di Cuneo. Le condizioni del piccolo sono apparse immediatamente gravi. Soccorso dall'equipe medica del 118, è poi stato trasferito con urgenza in eliambulanza a Torino, dove è stato intubato. In merito all'incidente è intervenuto il sindaco di Valdieri, Giacomo Gaiotti: «In questo momento sono vicino alla famiglia. Segnaliamo da tempo che quell'attraversamento è pericoloso, così come quello diValdieri. Urge un intervento semaforico con chiamata pedonale».