Travolto da un'auto in via Po, 70enne ricoverato: è grave

TORINO - E' successo nella mattinata di ieri, venerdì 1 settembre, in pieno centro città. Gianfranco Zilli, settantenne originario di Chivasso si trovava a passeggio con il suo cane in via Po quando, attraversando la strada, è stato travolto da un'automobile. Sul posto sono accorsi immediatamente gli operatori del 118 e la polizia municipale, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

OSPEDALE - Pare che l'anziano stesse tornando verso casa al momento dello scontro. Alla guida del mezzo si trovava una donna, che non ha esitato a fermarsi per prestare i primi soccorsi al settantenne, ora ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino in medicina d'urgenza. Zilli presenta un con trauma cranico con ematoma subdurale e alcune fratture vertebrali che al momento non hanno indicazione chirurgica. La prognosi dell'uomo è riservata.