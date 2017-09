Malore a Porta Nuova, muore un pensionato in stazione vicino ai binari

TORINO - Un pensionato di 81 anni ha perso la vita nella tarda serata di ieri all’intero della stazione ferroviaria Porta Nuova. Si tratta, da quanto si apprende, di una morte naturale: l’ottantunenne ha avuto un malore improvviso e si è accasciato al suolo. Alcune persone presenti hanno subito avvertito il 118 e quando sul posto è giunta la Croce Rossa non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita. Prima ancora era intervenuta anche la polizia ferroviaria. L’uomo è morto vicino ai negozio in prossimità dei binari vicini a via Nizza.