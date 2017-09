Dramma a Chivasso, moto si schianta sul guard-rail: morta una donna

TORINO - Un terribile incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri all'altezza dello svincolo Chivasso Ovest, sulla Torino-Milano. A perdere la vita una donna di 54 anni, passeggera su una potente moto, una Ducati 899 Panigale guidata da un uomo di 55 anni, compagno della donna.

LA DINAMICA - Il conducente è stato ricoverato all’ospedale di Chivasso e le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Stando a una prima ricostruzione, il centauro avrebbe perso il controllo della moto per motivi da determinare e per questo motivo è finito contro un guard-rail: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Inutili i soccorsi per la donna, residente a Ceregnano, in provincia di Rovigo. L’incidente è avvenuto intorno alle 16, all’altezza dello svincolo Chivasso Ovest. La donna è morta sul colpo a causa del violento impatto.