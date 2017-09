Senatore del Movimento 5 Stelle in ospedale, preso a pugni da due uomini sotto casa

TORINO - Aggredito nella notte in via Cremona il senatore del Movimento 5 Stelle Alberto Airola. Quest’ultimo stava rientrando a casa quando due nordafricani lo hanno colpito con pugni, gli hanno rubato il cellulare e sono fuggiti via. Un episodio avvenuto intorno all’una e mezza di notte che ha creato parecchio trambusto tanto da svegliare molti residenti corsi in soccorso di Airola.

AL SAN GIOVANNI BOSCO - Il senatore è stato successivamente soccorso anche dal 118 e poi trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco dove è stato medicato e dimesso questa mattina. Resta ancora da chiarire bene la dinamica di quanto è avvenuto e se l’aggressione sia avvenuta a scopo di rapina o se Alberto Airola abbia avuto una discussione con due spacciatori che lo hanno poi malmenato. Su questo sta indagando la Digos.