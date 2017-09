Scoppia uno pneumatico, incendio in tangenziale: lunghe code dallo svincolo per corso Francia

TORINO - Coda in tangenziale questa mattina per colpa di un incendio che ha interessato un tir all’altezza dello svincolo per corso Francia a Rivoli intorno alle ore 7. Il mezzo pesante stava viaggiando in direzione Savona quando è scoppiato uno pneumatico e le scintille hanno dato vita alle fiamme: il camionista si è subito spostato a margine della carreggiata e, sceso in tempo, non è rimasto né ferito né intossicato. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della polizia stradale che i vigili del fuoco, i quali hanno domato l’incendio.

LUNGHE CODE - Per poter giungere all’altezza dello svincolo e intervenire, è stato necessario per la polizia stradale chiudere parte delle tre corsie di marcia. Ciò ha causato forti rallentamenti e lunghe code arrivate quasi fino a Falchera.