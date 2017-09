Pedone investito sulle strisce pedonali in via Santa Teresa: è grave al Cto

TORINO - Questa mattina un pedone è stato travolto in via Santa Teresa angolo piazza Solferino, mentre si trovava sulle strisce pedonali. Stando a una prima ricostruzione il pedone, un uomo di 65 anni, stava attraversando la via quando un’auto, una Fiat Punto lo ha travolto. E’ successo intorno alle 11.

LA DINAMICA - Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i medici del 118 che hanno soccorso la vittima dell’incidente. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cto di Torino. La persona che si trovava a bordo dell’auto, un signore anziano, non è rimasto ferito. Traffico deviato per consentire i rilievi del caso al personale della Squadra Infortunistica: quel che è certo è che il pedone è stato investito sulle strisce, da valutare cosa stesse indicando il semaforo al momento dell’impatto.