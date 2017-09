Contromano in autostrada: grave incidente sulla Torino-Pinerolo

TORINO - Questa mattina, lunedì 4 settembre, un ottantaduenne a bordo della sua Volvo, ha percorso un tratto di strada della Torino - Pinerolo contromano. La pericolosissima manovra dell'anziano ha causato un incidente in cui è rimasto ferito un uomo di trentaquattro anni di Orbasssano che proveniva dal senso di marcia regolare. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118 e gli uomini della polizia stradale. L'uomo è stato trasportato in elicottero al CTO di Torino.

INCIDENTE - Lo scontro è avvenuto nei pressi dello svincolo per Volvera. Dalla polizia stradale di Torino fanno sapere che l'ultraottantenne arrivava da Torino e viaggiava in direzione Pinerolo. Sembrerebbe che, avendo mancato il bivio Volvera, l'uomo abbia deciso di fare inversione e di procedere nel senso di marcia contrario. In quel momento è avvenuto lo scontro con la Ford del trentaquatrenne di Orbassano. Ora per l'anziano è in arrivo una multa di 2.000 euro, oltre a una denuncia per lesioni stradali.