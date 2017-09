Torino capitale del tatuaggio, al Palavela arriva la Tattoo Convention 2017

TORINO - Il conto alla rovescia è partito: tra pochi giorni Torino diventerà la capitale del tatuaggio. Sale l’attesa per la Torino Tatto Convention, kermesse internazionale che si svolgerà all’ombra della Mole Antonelliana al Palavela, in via Ventimiglia 145, dal 15 al 17 settembre. Per tre giorni quindi, la location verrà riconvertita in un vero e proprio tempio per chi ama l’inchiostro sulla pelle. Per l’occasione, saranno presenti tantissimi tatuatori di fama internazionale, 340 per la precisione.

CAPITALE DEL TATUAGGIO - Ovviamente, il protagonista sarà lui: il tatuaggio. Il momento più atteso è ovviamente il Tattoo Contest, che premierà i tatuaggi più belli realizzati durante la tre giorni. Una giuria d’eccezione, supportata dal grande pubblico, assisterà alle sfilate e decreterà la classifica finale e i vincitori per ogni tipologia. Un mondo affascinante tutto da scoprire perché dietro al tattoo si nasconde un vero e proprio mondo fatto di inchiostro e disegni, ma anche di ink-celebrity, mode, tendenze, ritorni ed evergreen. Cicano, figurativo, destrutturato, tribale, giapponese, polinesiano, tradizionale. La Torino Tattoo Convention dovrebbe portare in città migliaia di appassionati e diversi curiosi: un manifestazione che contribuisce ad arricchire l’offerta di intrattenimento di una città sempre in fermento.

NON SOLO TATTOO - Chi pensa che alla Torino Tattoo Convention vi sia solo spazio per i tatuaggi si sbaglia: il programma è ricco e articolato, strutturato in diversi punti d’attrazione: il palco principale ospiterà sfilate, esibizioni, spettacoli e concerti, in un susseguirsi di proposte allegre e originali. Un maxischermo in HD trasmetterà live l’intera manifestazione, visibile anche in diretta streaming. Non mancheranno anche musica e motori, due elementi che hanno sempre accompagnato il tatuaggio negli anni. Una tre giorni di divertimento e passione, con l'inchiostro sulla pelle.