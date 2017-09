Incidente in corso Potenza, scontro tra moto: due centauri in ospedale

TORINO - Tanta paura nel primo pomeriggio in corso Potenza angolo via Pianezza: intorno alle 14, due motociclisti si sono scontrati in mezzo alla strada, rovinando entrambi a terra. Entrambi i centauri sono stati immediatamente soccorsi dai medici della Croce Verde, intervenuta sul posto insieme alla polizia municipale: trasportati all’ospedale Maria Vittoria, le loro condizioni non sarebbero gravi.

LA DINAMICA - Ancora da accertare la dinamica. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:00: a scontrarsi sono state una Kawasaki Z100 e un’Honda Hornet: la Squadra Infortunistica della polizia municipale stabilirà le cause dello scontro tra le due moto. Oltre alla paura, l’incidente ha creato qualche disagio al traffico veicolare, deviato per consentire i rilievi del caso e i soccorsi ai motociclisti.