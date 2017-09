A Torino torna la domenica ecologica: in città auto ferme il 17 settembre

TORINO - La domenica ecologica torna a Torino: il 17 settembre, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, le auto si fermeranno dalle 10:00 alle 18:00. Il blocco del traffico motorizzato, il terzo del 2017, sarà la punta di diamante di una settimana ricca di iniziative e appuntamenti dedicate al trasporto condiviso e a basso impatto ambientale.

DOMENICA ECOLOGICA - La Settimana della Mobilità Ecologica si svolgerà a Torino dal 16 al 22 settembre: per 7 giorni, la città riserverà uno spazio speciale ad appuntamenti come biciclettate, passeggiate, seminari e convegni con un grande obiettivo: quello di trovare soluzioni innovative per la mobilità. Per questo motivo, durante la settimana si parlerà di accessibilità, buone pratiche e mobilità elettrica, verranno presentati nuovi percorsi e piste ciclabili e servizi come le colonnine di ricarica per auto elettriche aperte al pubblico di Route 220 in piazza Castello, l’App MYTAXI e tanto altro ancora. La domenica ecologica sarà ovviamente il fulcro di questa settimana, un’occasione per ribadire ulteriormente il valore di rinunciare all’automobile, se non necessario.

PARLA LAPIETRA - «Muoversi a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici fa bene all’ambiente e alla nostra salute. Tuttavia - spiega l’assessora alla Viabilità, Maria Lapietra - se si prende la buona abitudine di viaggiare con altre persone, riducendo così il numero dei veicoli in circolazione lungo le strade cittadine, anche l’auto «condivisa» può risultare una scelta di mobilità intelligente e sostenibile». E’ per questo che la domenica ecologica e la Settimana della Mobilità Sostenibile si presentano ai torinesi con l’ambizione di contribuire in maniera concreta a migliorare la qualità della vita urbana.